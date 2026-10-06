Wie KI in Österreich die Google-Suche verdrängt

Für Medienunternehmen, die oftmals rein werbefinanziert arbeiten, wird es durch die neuen Trends bei der Online-Recherche jedenfalls eng: In einzelnen Themenbereichen laufen KI-Bots den Suchmaschinen bereits den Rang ab – und bringen damit auch die Websites, die von Google & Co. gefunden und verlinkt werden, in Bedrängnis. Bei Gesundheitsfragen beispielsweise führt der Weg oftmals nicht mehr zu „Dr. Google“, sondern zu „Dr. ChatGPT“ – 43 Prozent stellen KI Gesundheitsfragen, statt spezialisierte Gesundheitsportale zu besuchen. Immerhin: 61 Prozent gaben an, die KI-Antworten „meistens“ zu überprüfen – was im Umkehrschluss aber auch bedeutet, dass vier von zehn Befragten den KI-Antworten blind vertrauen und nicht nachforschen.