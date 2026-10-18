Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt

Nicht weit davon entfernt, hatten die Mitarbeiter des Einsatzteams der Stadt dann gleich noch einmal zu tun. Im Nachbarbezirk Brigittenau wurde gemeinsam mit dem Magistratischen Bezirksamt für den 10. Bezirk und der MA 59 (Marktamt) ein Verein kontrolliert. In einem vermeintlichen Gebetsraum, der mit Plastikfolie abgedeckt war, wurden türkische Speisen zubereitet.