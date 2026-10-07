Nothing Headphone 1 Pro: 3 Treiber für Top-Klang?

Auf den ersten Blick sehen die neuen Kopfhörer von Nothing gar nicht viel anders aus als das Basismodell Headphone 1: Erst beim genaueren Hinsehen fällt auf, dass das Sichtfenster an den rechteckigen Ohrmuscheln hier einen genaueren Blick ins Innere des Gerätes erlaubt. Die Pro-Variante fühlt sich auch wertiger an: Nothing setzt auf mehr Metall, statt Kunststoff hat man kratzfestes Glas für die „Sichtfenster“ ins Innere gewählt. Die wichtigste Veränderung gegenüber den bisherigen Nothing-Kopfhörern findet man jedoch im Inneren – dort, wo der Sound entsteht.