Ein Tor, eine Pleite und eine vergebliche Reise

Das 2:1 des 1. FC Union Berlin-Damen gegen den 1. FC Nürnberg war der bereits vierte Sieg der „Eisernen“ in Serie. ÖFB-Teamstürmerin Eileen Campbell brachte ihr Team dabei auf die Siegerstraße. Nichts zu feiern gab es hingegen für eine andere ÖFB-Stürmerin – und die Partie einer dritten Ländle-Angreiferin, wurde erst gar nicht angepfiffen.
Vier Pleiten in Serie – der Saisonstart für die Frauen des 1. FC Union Berlin war alles andere als optimal. Doch inzwischen sind die „Eisernen“ auf Touren gekommen. Mitverantwortlich dafür: Eileen Campbell. Beim ersten Saisonsieg – dem 3:2 daheim gegen Leipzig am 20. September – hatte die Feldkircherin in Minute 89 das Siegtor erzielt.
Vierter Sieg in Serie
Es folgte ein 5:0 im DFB-Pokal bei Magdeburg und ein 4:0-Erfolg in der Bundesliga bei Stuttgart – wo die ÖFB-Teamstürmerin mit einem Assist glänzte. Am Sonntag brachte die 26-Jährige ihr Team daheim gegen Nürnberg mit dem Treffer per Kopf zum 1:0 – ihr 13. Tor in der Bundesliga, der achte für Union – erneut auf die Siegerstraße. Endstand: 2:1!
Nichts zu feiern gab es für für Carina Brunold. Die Dornbirnerin stand für den SC Freiburg gegen RB Leipzig zwar 76 Minuten am Platz, die kare 0:3-Heimpleite konnte sie aber nicht verhindern.
Bremen zu krank zum Spielen
Erst gar nicht zum Kicken kam die dritte Ländle-Stürmerin in der deutschen Bundesliga. Die Mellauerin Linda Natter reiste mit Hoffenheim nämlich vergeblich zum Spiel zu Werder Bremen. Zwei Stunden vor Anpfiff musste die Partie abgesagt werden, da die Gastgeberinnen wegen einer Krankheitswelle nicht genug fitte Spielerin zur Verfügung hatten.
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