Ein Tor, eine Pleite und eine vergebliche Reise

Vierter Sieg in Serie

Es folgte ein 5:0 im DFB-Pokal bei Magdeburg und ein 4:0-Erfolg in der Bundesliga bei Stuttgart – wo die ÖFB-Teamstürmerin mit einem Assist glänzte. Am Sonntag brachte die 26-Jährige ihr Team daheim gegen Nürnberg mit dem Treffer per Kopf zum 1:0 – ihr 13. Tor in der Bundesliga, der achte für Union – erneut auf die Siegerstraße. Endstand: 2:1!