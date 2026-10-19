Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden

Im Juli hatte sich Kneissl in einem ungewohnt offenen Interview mit dem lokalen russischen Nachrichtenportal „YA62.ru“ noch deutlich weniger diplomatisch über ihren neuen Heimatort ausgedrückt. Im Dorf gebe es einen grassierenden Alkoholmissbrauch, auch unter jungen Müttern. Zudem würden viele schlecht über sie sprechen und sie wie einen Geldautomaten behandeln. Für Kneissl stand fest, die österreichische Staatsbürgerschaft behalten zu wollen. „Glauben Sie wirklich, dass ich in diesem Alter plötzlich Russin werde? Nein. Ich bin müde und möchte nicht schon wieder alles ändern.“