Lawine erfasste Ausflügler in Chile – drei Tote

Das Unglück ereignete sich in der Nähe eines beliebten Skigebiets in den Anden. Auf der Südhalbkugel ist es derzeit Frühling, die Skisaison daher vorbei. Der Ausflug am frühen Samstagnachmittag (Ortszeit) sei genau zu einer Zeit unternommen worden, in der die Schneeschmelze wegen der höheren Temperaturen am stärksten sei, sagte der Bürgermeister der Gemeinde Los Andes, Manuel Rivera. Mit neun bis zehn Metern liege die Schneemenge in Portillo gerade auf einem historischen Höchststand.