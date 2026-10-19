Sturzbetrunkener Lenker mähte Zaun und Baum um

Der Burgenländer kam bei einer Verkehrsinsel von der Fahrbahn ab und landete auf einem Acker, wo er mit dem Auto einen mit Betonsockeln verankerten Holzzaun durchbrach und schließlich gegen einen Baum prallte. Der Baum wurde durch den Zusammenstoß entwurzelt, das Fahrzeug endete völlig zerstört im Garten eines Einfamilienhauses.