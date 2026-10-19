Sturzbetrunkener Lenker mähte Zaun und Baum um

Jede Menge Alkohol im Blut hatte ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Jennersdorf, der am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen schweren Unfall bei Großwilfersdorf (Stmk.) verursacht hat.
Der Burgenländer kam bei einer Verkehrsinsel von der Fahrbahn ab und landete auf einem Acker, wo er mit dem Auto einen mit Betonsockeln verankerten Holzzaun durchbrach und schließlich gegen einen Baum prallte. Der Baum wurde durch den Zusammenstoß entwurzelt, das Fahrzeug endete völlig zerstört im Garten eines Einfamilienhauses.
Fischer leisteten Erste Hilfe
Dem Schwerverletzten gelang es noch mit letzter Kraft aus dem Wrack zu klettern, er blieb erschöpft vor dem Auto liegen. Zufällig anwesende Fischer sahen den Unfall und verständigten die Rettung. Bis zu deren Eintreffen leisteten sie dem Burgenländer Erste Hilfe. Der 22-Jährige wurde ins Spital gebracht.
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