Mehr als 158 Jahre Haft für Mord an drei Surfern

Der Vorfall ereignete sich im Jahr 2024. Die zwei Brüder aus Australien und ein Freund aus den Vereinigten Staaten wurden laut den Ermittlungen beim Zelten in einem abgelegenen Küstenort von Kriminellen angegriffen. Sie hatten sich gegen den Raub ihres Geländewagens gewehrt. Die Opfer im Alter von 30 bis 33 Jahren galten mehrere Tage lang als vermisst. Schließlich wurden ihre Leichen in einem rund 15 Meter tiefen Brunnen nahe der Stadt Ensenada gefunden. Sie wiesen Kopfschüsse auf.