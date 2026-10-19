„Wusste schon mit 13, wie ich aussehen will“

„Das dürften so zwischen 6000 bis 8000 Euro sein“, schmunzelte der Unterhaus-Kicker. Die Liebe zur Körperkunst entwickelte sich beim Salzburger bereits früh. Im Jugendalter kam der Angreifer erstmals in Kontakt mit der Nadel. „Mit 13 wusste ich schon, dass ich so aussehen will. Ich habe meine Mama dazu gedrängt, dass ich das machen darf“, erinnert sich Grasegger, der kein einziges Symbol bzw. Tattoo bereut.