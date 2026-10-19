„Wusste schon mit 13, wie ich aussehen will“

Nicht nur spielerisch fällt Puchs Max Grasegger auf, sondern auch optisch. Der Stürmer, der in der laufenden Saison in der Salzburger Liga bereits vier Treffer erzielte, ließ sich knapp 50 Tattoos stechen. Der „Krone“ erzählte er, was es damit auf sich hat.
„Das dürften so zwischen 6000 bis 8000 Euro sein“, schmunzelte der Unterhaus-Kicker. Die Liebe zur Körperkunst entwickelte sich beim Salzburger bereits früh. Im Jugendalter kam der Angreifer erstmals in Kontakt mit der Nadel. „Mit 13 wusste ich schon, dass ich so aussehen will. Ich habe meine Mama dazu gedrängt, dass ich das machen darf“, erinnert sich Grasegger, der kein einziges Symbol bzw. Tattoo bereut.
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