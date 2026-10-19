Für Investitionen bleibt nur minimaler Spielraum

Für 2027 plant Salzburg Ausgaben von rund 1,36 Milliarden Euro, für 2028 rund 1,41 Milliarden. Das entspricht einer Steigerung um 50,7 Millionen Euro oder 3,7 Prozent zwischen den beiden Jahren. Der Anteil am gesamten Landesbudget wächst damit leicht von 29,5 auf 29,7 Prozent. Anschaulich gerechnet: Von jeweils 1000 Euro Landesbudget entfallen rund 296 Euro in den Gesundheitsbereich.