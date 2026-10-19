Teure Mieten: „Bin aus der Stadt geflüchtet“

Unleistbare Mieten, genervte Makler und Zeitdruck: Maxim Kuzmin hat es gerade nicht leicht. „Ich habe seit August 35 Wohnungen in Salzburg-Stadt und -Umgebung besichtigt.“ Der 20-Jährige studiert seit zwei Monaten in Salzburg. Ausgerechnet die vergebliche Suche nach einer leistbaren Wohnung könnte dazu führen, dass er seine Ausbildung wieder abbrechen muss. „Momentan lebe ich teuer im Hotel. Wenn ich bis Ende Oktober nichts finde, muss ich zurück nach Berlin ziehen.“