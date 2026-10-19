„Hat überall geraucht, wir haben Schüsse gehört“

„Das Tränengas fühlt sich an, wie wenn man Chilipulver einatmet“, kann Stefanie (32) aus Klagenfurt inzwischen sagen. Mit ihrem Freund Thomas war sie am Wochenende der Ausschreitungen in Paris. Eigentlich, weil die beiden zum Konzert von Celine Dion wollten – doch dann landeten sie mitten in den Protesten.