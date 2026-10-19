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„Atmosphäre“

Neue Kino-Doku: Gute Ideen für eine bessere Welt

Freizeit
19.10.2026 13:09
Der artenreiche Regenwald von Bahia in Brasilien. Hier liegt auch die Plantage von Ernst Götsch.
Der artenreiche Regenwald von Bahia in Brasilien. Hier liegt auch die Plantage von Ernst Götsch.(Bild: Imagine Film )
Porträt von Elisabeth Salvador
Von Elisabeth Salvador

Unsere Erde wurde jahrhundertelang ausgebeutet, Unternehmen strebten ausschließlich nach Gewinnmaximierung – oft ohne Rücksicht auf die Umwelt. Doch immer wieder wagen Einzelne Neues – und stoßen damit Veränderung an. Filmemacher Erwin Wagenhofer zeigt diese Menschen in seiner neuen Dokumentation „Atmosphäre“ – und macht so Hoffnung für die Zukunft.

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Stolz blickt Ernst Götsch über seine Plantage in Bahia im Nordosten Brasiliens. Auf über 480 Hektar Land hat der Schweizer Agronom in gut 40 Jahren ein wertloses, brachliegendes Land als florierende Kakaoplantage wiederbelebt.

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