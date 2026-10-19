Neue Kino-Doku: Gute Ideen für eine bessere Welt

Unsere Erde wurde jahrhundertelang ausgebeutet, Unternehmen strebten ausschließlich nach Gewinnmaximierung – oft ohne Rücksicht auf die Umwelt. Doch immer wieder wagen Einzelne Neues – und stoßen damit Veränderung an. Filmemacher Erwin Wagenhofer zeigt diese Menschen in seiner neuen Dokumentation „Atmosphäre“ – und macht so Hoffnung für die Zukunft.