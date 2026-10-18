Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“

Die beiden Opfer waren nicht angeschnallt

Feuerwehr und Rotes Kreuz machten sich mit einem Großaufgebot zum Unglücksort auf. Selbst ein Notarzt aus dem benachbarten Bayern war im Einsatz. Auf Geheiß der Staatsanwaltschaft untersuchte der Sachverständige Gerhard Kronreif die Unfallstelle. Er sicherte noch in der Nacht Spuren, untersuchte das demolierte Auto. „Es gilt jetzt, die Steuergeräte des Autos auszuwerten“, meinte der Experte. Laut Polizei waren die drei Personen auf der Rückbank nicht angegurtet. Kronreif appellierte daher : „Mit einem Sicherheitsgurt ist die Überlebenschance im Ernstfall zehnmal höher.“ Fakt ist: Der Unfalllenker war nicht alkoholisiert.