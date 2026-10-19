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Japanische Mission

Rakete soll Staub von Mond Phobos zur Erde bringen

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19.10.2026 18:32
Eine H3-Trägerrakete wird am Dienstag (Ortszeit) von Japan zum Mars aufbrechen.
Eine H3-Trägerrakete wird am Dienstag (Ortszeit) von Japan zum Mars aufbrechen.(Bild: AFP/HANDOUT)
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Von krone.at

Am morgigen Dienstag (Ortszeit, Montag 21.41 Uhr MESZ) soll eine Trägerrakete vom japanischen Weltraumbahnhof Tanegashima zum Roten Planeten aufbrechen. Sie soll voraussichtlich bis August 2027 den Mars erreichen und dort zunächst den Mond Phobos umkreisen.

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Schließlich soll sie mindestens zehn Gramm an Bodenproben sammeln und für Untersuchungen zur Erde bringen. Der Mond Phobos ist klein, unregelmäßig geformt und zieht seine Bahnen dicht am Mars. Für die Erkundung ist ein Rover namens Idefix vorgesehen, benannt nach dem kleinen Hund des Comic-Helden Obelix. Ein Rover ist ein Fahrzeug, das speziell dafür gebaut wurde, auf fremden Himmelskörpern wie dem Mars zu fahren. Er kann sich autonom bewegen oder von der Erde ferngesteuert werden.

„Die Probenentnahme auf Phobos ist natürlich eine Weltpremiere, aber vor allem ist die Mission die erste, bei der es einen Hinflug zum Mars und einen Rückflug zur Erde gibt“, sagte der Leiter der Mission „Martian Moons eXploration“ (MMX), Yasuhiro Kawakatsu. Die Japanerinnen und Japaner arbeiten mit der europäischen Raumfahrtagentur ESA und der US-Raumfahrtbehörde NASA zusammen.

Hier sehen Sie eine Aufnahme von dem japanischen Weltraumbahnhof:

Das sind die Ziele der Mission
Die japanische Raumfahrtbehörde erhofft sich Erkenntnisse über die Entstehung und Beschaffenheit der Mars-Monde. So soll auch der Mars-Mond Deimos beobachtet werden. Dort ist aber keine Landung geplant. Die Mission soll außerdem prüfen, ob Phobos als eine Art „natürliche Raumstation“ genutzt werden kann. Das wäre nötig, um später Astronautinnen und Astronauten hinzuschicken. Die Kapsel mit den Gesteinsproben von Phobos soll 2031 in Australien landen.

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Für die Ausbildung der Trabanten gibt es zwei Theorien: Während die „Großer-Einschlag-Hypothese“ davon ausgeht, dass die Monde durch die Kollision eines großen Himmelskörpers mit dem Mars entstanden sind, besagt die Einfangtheorie, dass diese eigentlich Asteroiden sind, die durch die Schwerkraft des Planeten eingefangen wurden.

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