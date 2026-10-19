Rakete soll Staub von Mond Phobos zur Erde bringen

Schließlich soll sie mindestens zehn Gramm an Bodenproben sammeln und für Untersuchungen zur Erde bringen. Der Mond Phobos ist klein, unregelmäßig geformt und zieht seine Bahnen dicht am Mars. Für die Erkundung ist ein Rover namens Idefix vorgesehen, benannt nach dem kleinen Hund des Comic-Helden Obelix. Ein Rover ist ein Fahrzeug, das speziell dafür gebaut wurde, auf fremden Himmelskörpern wie dem Mars zu fahren. Er kann sich autonom bewegen oder von der Erde ferngesteuert werden.