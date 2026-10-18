Billa und Co. wollen 6 Stunden länger offen halten

Umfrage: Mehrheit für längere Öffnungsmöglichkeiten

Laut einer vom Konzern beauftragten Umfrage wollen knapp drei Viertel der Befragten längere Öffnungsmöglichkeiten für Nahversorger-Container. Auch in den Geschäften will Rewe länger offen haben dürfen. Fast 73 Prozent von rund 1000 Befragten sprechen sich dafür aus, dass personallose Selbstbedienungsmärkte bei entsprechendem Bedarf auch nach 20 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen geöffnet haben dürfen, so das Unternehmen.