„Es darf nicht sein, dass Fahrer sterben“

Magagnotti soll nicht verheizt werden

„Er wird bei uns Berufsradfahrer in der World Tour. Wir denken, dass er einer der nächsten großen Sprinter sein kann. Wenn du eine Deutschland-Tour-Etappe gewinnst, musst du damit umgehen können, gehandelt zu werden“, grinste Denk, der dennoch die Jugend des erst 19-jährigen Italieners hervorstrich.