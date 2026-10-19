Mann (35) mit Schusswunden in Wohnung entdeckt

Alarmiert wurde zunächst die Berufsrettung Wien, die wegen einer schwer verletzten Person zu einer Wohnung gerufen worden war. Als sich herausstellte, dass der 35-Jährige Schussverletzungen aufwies, wurde auch die Polizei verständigt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der Mann stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.