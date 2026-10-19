Mann (35) mit Schusswunden in Wohnung entdeckt

Blutiger Vorfall in Wien-Penzing! Ein 35-Jähriger ist mit schweren Schussverletzungen am Montag in einer Wohnung im 14. Bezirk aufgefunden worden. Das Opfer musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Kriminalpolizei ermittelt bereits auf Hochtouren.
Alarmiert wurde zunächst die Berufsrettung Wien, die wegen einer schwer verletzten Person zu einer Wohnung gerufen worden war. Als sich herausstellte, dass der 35-Jährige Schussverletzungen aufwies, wurde auch die Polizei verständigt. Aufgrund der Schwere seiner Verletzungen musste der Mann stationär im Krankenhaus aufgenommen werden.
Kriminalpolizei ermittelt jetzt auf Hochtouren
Wie es zu den Schussverletzungen kam und was sich in der Wohnung tatsächlich ereignet hat, ist derzeit Gegenstand intensiver Ermittlungen. Das Landeskriminalamt Wien hat den Fall übernommen.
Zu den näheren Umständen hält sich die Polizei vorerst bedeckt. Um die laufenden Ermittlungen nicht zu gefährden, können derzeit keine weiteren Details bekannt gegeben werden. Auch die Frage, ob Fremdverschulden vorliegt, ist bislang offen.
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