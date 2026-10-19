Erst Derby-Zoff, dann gemeinsam angestoßen!

Acht gelbe Karten, zwei Platzverweise, eine Tätlichkeit und trotzdem kein Grund zur Feindschaft: Im ersten Derby seit 2017 zwischen Bad Hall und Adlwang ging es am Feld heiß zur Sache, nach dem Spiel tranken die beiden Mannschaften jedoch zusammen ein paar Biere.
Zaun an Zaun und trotzdem neun Jahre lang getrennt! Die Nachbarorte Bad Hall und Adlwang standen sich vor 600 Zusehern endlich wieder in der Bezirksliga Ost gegenüber. Die Hausherren entschieden ein Derby, das sehr hitzig war, mit 4:1 für sich: Schiedsrichter Günter Alesi musste achtmal den gelben und zweimal den roten Karton zücken!
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