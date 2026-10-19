Eine Aktie pro Kind: Musk gibt Versprechen ab

Das werde sein erster Schritt dieser Art „von vielen“ sein, schrieb Musk auf seiner Online-Plattform X. Doch was würde das konkret heißen? In den USA leben nach jüngsten Volkszählungsdaten etwas mehr als 70 Millionen Kinder im Alter unter 18 Jahren. Zum aktuellen Kurs der SpaceX-Aktie wäre das Aktienpaket für ein solches Geschenk an sie mehr als zehn Milliarden Dollar (8,92 Mrd Euro) wert.