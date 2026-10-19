Signa-Pleite: So schlugen Benko-Investoren Alarm

Rückblende. In den Spätsommer 2023. Am 17. August erhält die Signa-Gruppe die Absage eines 400-Millionen-Investments aus Südkorea. In der Sekunde ist in der klammen Gruppe, die händeringend nach Investoren sucht, Feuer am Dach. Noch in den Stunden danach lässt Gründer René Benko sechs Luxusvillen am Gardasee in eine Benko-Stiftung nach Vaduz verschieben. Ein Tauschgeschäft über 46 Millionen Euro, für das kein Cash fließen sollte. Die Signa Holding erhält im Gegenzug Aktien an der Signa Prime, die Ende des Jahres – mit Einsetzen der Insolvenz – praktisch wertlos sein werden.