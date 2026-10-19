Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Krone Plus Logo

Peugeot an Gusenbauer

Signa-Pleite: So schlugen Benko-Investoren Alarm

Wirtschaft
19.10.2026 17:30
„Bereitet mir große Sorge“: Investor Robert Peugeot (re.) kritisierte in einem Schreiben an ...
„Bereitet mir große Sorge“: Investor Robert Peugeot (re.) kritisierte in einem Schreiben an Alfred Gusenbauer (li.) die Intransparenz in Benkos Signa.(Bild: Krone KREATIV/APA/HANS PUNZ, APA/EXPA, Groupe Safran)
Porträt von Rainer Fleckl
Von Rainer Fleckl

Während René Benko seine neue gewonnene Teilzeit-Freiheit mit Fußfessel genießt, haben die Ermittler alle Hände voll zu tun, die dicken Brocken im Signa-Strafverfahren abzuarbeiten. Besondere Brisanz besitzen Briefe, die der französische Investor Peugeot kurz vor der Pleite an Aufsichtsratschef Gusenbauer schickte. Auch der Vertreter von Milliardär Kühne stieg auf die Barrikaden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Rückblende. In den Spätsommer 2023. Am 17. August erhält die Signa-Gruppe die Absage eines 400-Millionen-Investments aus Südkorea. In der Sekunde ist in der klammen Gruppe, die händeringend nach Investoren sucht, Feuer am Dach. Noch in den Stunden danach lässt Gründer René Benko sechs Luxusvillen am Gardasee in eine Benko-Stiftung nach Vaduz verschieben. Ein Tauschgeschäft über 46 Millionen Euro, für das kein Cash fließen sollte. Die Signa Holding erhält im Gegenzug Aktien an der Signa Prime, die Ende des Jahres – mit Einsetzen der Insolvenz – praktisch wertlos sein werden.

Weiterlesen mit Ihrem digitalen Zugang
Paywall Skeleton

Mehr Krone+ Artikel

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
19.10.2026 17:30
Jetzt kommentieren

Mehr Krone+ Artikel

Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

Krone Plus Logo
Mit Krone+ mitdiskutieren
Erhalten Sie Zugang zu allen Kommentaren und diskutieren Sie mit über die wichtigsten Themen.
Abo auswählen

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Die britische Schauspielerin Bonnie Wright ist zum zweiten Mal Mama geworden.
Bonnie Wright
„Harry Potter“-Schauspielerin ist Mama geworden
An ligurischer Küste
Großer Thunfisch jagt Mann Riesenschreck ein
Dramatische Kulisse
Skopje: Sonnenuntergang färbt Himmel spektakulär
In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Bizarr: Im Schanigarten ein ganzes Kalb gegrillt
107.398 mal gelesen
Ein nicht alltäglicher Anblick: In einem Schanigarten im 2. Bezirk brutzelte ein ganzes Kalb.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
103.457 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Salzburg
Schock nach Todesfahrt: „Marie war so lebensfroh“
99.971 mal gelesen
Hans S. (90) verlor seine geliebte Enkelin Marie bei dem Unfall. Sie wurde 16 Jahre alt.
Außenpolitik
Staatsbürgerschafts-Entzug? Kneissl einverstanden
1270 mal kommentiert
Um die ehemalige Ministerin will einfach keine Ruhe einkehren.
Innenpolitik
Zukunftsdepot ab 1. Juli, 16 Milliarden für Unis
871 mal kommentiert
Die Regierungsspitze präsentiert die Ergebnisse nach dem „Arbeitstreffen“.
Österreich
Billa und Co. wollen 6 Stunden länger offen halten
852 mal kommentiert
Eine von Rewe beauftragte Umfrage zeigt eine breite Zustimmung für längere Öffnungszeiten bei ...
Mehr Wirtschaft
Krone Plus Logo
Peugeot an Gusenbauer
Signa-Pleite: So schlugen Benko-Investoren Alarm
Länger einkaufen?
Das sagen Leser zum Rewe-Vorstoß!
Verkauf abgeschlossen
Familiensilber nun sogar mit Gewinn verscherbelt
Leichtes Plus
Winter-Tourismus: Fast 22 Millionen Gäste erwartet
Mitarbeiter bangen
Nach Millionenpleite Sanierungsplan verschoben
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf