Matthäus fordert Regel-Änderung beim Ballon d’Or

Wer gewinnt am 26. Oktober den Ballon d‘Or 2026 für den besten Fußballer der Welt? Für Lothar Matthäus ist die Sache klar! Deutschlands Rekordnationalspieler macht sich für Harry Kane und Michael Olise besonders stark – und fordert deshalb eine rasche Regel-Änderung und ein Vorziehen der Verleihung.
„Yamal ist zwar Weltmeister geworden, hat bei der WM aber nicht überzeugt. Mbappe hat keinen Titel gewonnen. Rodri war nur bei der WM in Top-Form und dort auch zu Recht bester Spieler“, erklärt der 65-jährige Deutsche bei einem Termin seines Sponsors „Interwetten“ in München. „Wenn ich also die letzte Saison bewerte, dann gibt es nur zwei Spieler, die infrage kommen: nämlich Harry Kane und Michael Olise. Und das sage ich nicht, weil ich mal beim FC Bayern gespielt habe.“
Denn, so Matthäus weiter: „Sie haben einfach performt, haben Tore geschossen, Titel gewonnen, sind ins Champions-League-Halbfinale gekommen.“ Und sie hätten eben über die gesamte Saison kontinuierlich bessere Leistungen gebracht als ihre Konkurrenten.
„Das dürfte gar nicht zählen“
Deshalb würde der Weltfußballer von 1990 die Verleihung des Ballon d‘Or auch gerne um zwei Monate nach vorne verlegen. „Ich bin jemand, der Regeln wichtig findet. Deshalb sollte nach dem WM-Finale Schluss sein.“ Dann würden die jüngsten Leistungen der neuen Saison nicht mehr ins Gewicht fallen. Matthäus: „Yamal hat etwa in den letzten Wochen sicher ein paar Prozente dazugewonnen, obwohl das gar nicht mehr zählen dürfte.“
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