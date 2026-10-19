Matthäus fordert Regel-Änderung beim Ballon d’Or

„Yamal ist zwar Weltmeister geworden, hat bei der WM aber nicht überzeugt. Mbappe hat keinen Titel gewonnen. Rodri war nur bei der WM in Top-Form und dort auch zu Recht bester Spieler“, erklärt der 65-jährige Deutsche bei einem Termin seines Sponsors „Interwetten“ in München. „Wenn ich also die letzte Saison bewerte, dann gibt es nur zwei Spieler, die infrage kommen: nämlich Harry Kane und Michael Olise. Und das sage ich nicht, weil ich mal beim FC Bayern gespielt habe.“