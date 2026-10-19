Sie schrieb 193 Briefe an die Mächtigen der Welt

Andere Kinder wünschen sich zum Geburtstag Spielzeug. Moksha Roy wünscht sich eine bessere Welt. Die zehnjährige Britin kämpft gegen Umweltverschmutzung und schreibt regelmäßig an die Staatschefs dieser Welt. Die Geschichte einer kleinen Aktivistin mit großen Plänen für die Zukunft.