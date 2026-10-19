Wenn Landespolitiker ihren Job an den Nagel hängen

Rücktritte, Abgänge oder Umbesetzungen in höchsten politischen Ämtern während einer laufenden Regierungsperiode sorgen immer für Aufsehen. Dabei sind solche Wechsel, wie jetzt jener von ÖVP-Wirtschaftslandesrat Markus Achleitner, keineswegs eine Seltenheit. Ein Blick in die vergangenen Jahre zeigt: Für viele ehemalige Spitzenpolitiker führte der Weg anschließend in die Privatwirtschaft.