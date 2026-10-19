Derby-Randale: „Wir können uns nur einsperren!“

Montagvormittag, das „Heinz“ in Liebenau unmittelbar beim Grazer Stadion hat Ruhetag. Den kann man im Burgerlokal gut gebrauchen. Bei schweren Randalen im Vorfeld des Fußballderbys Sturm gegen GAK hatten sich in der Passage des Businesscenters, wo die Lokale bei größeren Spielen ihre Außenbereiche aufbauen, wilde Szenen abgespielt.