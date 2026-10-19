Derby-Randale: „Wir können uns nur einsperren!“

Rund um das Grazer Fußballderby hatten Hooligans für wilde Szenen beim Businesscenter unweit des Stadions Liebenau gesorgt. Dabei hinterließ die prügelnde Meute Angst und Schrecken. Die „Krone“ machte sich tags darauf vor Ort ein Bild der Geschehnisse. Die Polizei zog eine unschöne Bilanz.
Montagvormittag, das „Heinz“ in Liebenau unmittelbar beim Grazer Stadion hat Ruhetag. Den kann man im Burgerlokal gut gebrauchen. Bei schweren Randalen im Vorfeld des Fußballderbys Sturm gegen GAK hatten sich in der Passage des Businesscenters, wo die Lokale bei größeren Spielen ihre Außenbereiche aufbauen, wilde Szenen abgespielt.
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