„Machen uns am Gletscher keine Sorgen um Skisport“

„Krone“: Fast nirgendwo in den Alpen hat es bisher geschneit. Herr Falkner, ist Sölden bereit für den Auftakt im Ski-Weltcup?

Jack Falkner: Es sieht sehr gut aus. Seit Jahren organisieren wir auf diesem Berg ein Rennen. Wir haben entsprechende Schneedepots angelegt, sodass die Piste auch ohne Beschneiung bereit wäre. Dennoch muss die gesamte Atmosphäre stimmen. Wir hatten das Glück, in den letzten Nächten gut schneien zu können.