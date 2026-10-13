Wie KI jetzt sogar unsere Gedanken „lesen“ kann

Die Gedanken sind frei – oder waren es zumindest bislang. Wissenschaftlern ist es nun gelungen, ein KI-Modell zu entwickeln, das Gehirnaktivitäten „lesen“ und daraus visuelle Inhalte rekonstruieren kann. Mit seiner Hilfe könnten sich in Zukunft möglicherweise sogar visuelle Eindrücke während des Träumens nachvollziehen lassen.