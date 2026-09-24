Niederlande gegen Deutschland ab 20.45 Uhr LIVE

Das Feuer, das er mit seiner positiven Art ausstrahlt, hat im Quartier in Herzogenaurach alle im DFB-Team erfasst. Gleich beim ersten Teamtraining wurde klar: Da steckt Energie drin. Inhalte der Vorbereitung wollte Klopp nicht verraten. „Dass wir einen guten Fußball spielen wollen, ist klar. Ein bisschen überraschend wollen wir auch noch sein“, sagte er. Der Klassiker wird gleich eine echte Standortbestimmung sein. „In Amsterdam habe ich nicht von vielen Freundschaftsspielen gehört. Also, da geht es direkt zur Sache“, war Klopp überzeugt.