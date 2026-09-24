Niederlande gegen Deutschland ab 20.45 Uhr LIVE

Die ersten Länderspiele nach der WM stehen auf dem Programm. Zum Auftakt in der Nations League in Liga A, Gruppe 2 trifft Deutschland auf die Niederlande. Welchen Einstand wird Neo-Bundestrainer Jürgen Klopp feiern? Wir berichten live ab 20:45 Uhr – siehe Ticker unten.
Hier der Liveticker:
In einer Aufbruchstimmung startet das deutsche Fußball-Nationalteam in die Nations League. Im Duell mit dem Erzrivalen Niederlande am Donnerstag (20.45 Uhr) in Amsterdam steht Jürgen Klopp erstmals an der Seitenlinie. Der Startrainer soll das DFB-Team zurück an die Spitze bringen. Auch bei den Gastgebern gibt es eine Premiere. Der Spanier Xavi ist der erste ausländische Oranje-Teamchef seit dem verlorenen WM-Finale 1978 unter dem Wiener Ernst Happel.
Klopp nominierte für die anstehenden vier Spiele 44 Profis, um sich einen Überblick zu verschaffen. „Die Jungs haben alle Lust, also dementsprechend empfinden wir Aufbruch“, betonte der 59-Jährige, der über zwei Jahre nach seinem Rückzug beim FC Liverpool auf die Trainerbank zurückkehrt. „Ich war mir nicht sicher, ob irgendwas eingerostet ist, aber es geht. Zwei Jahre und drei, vier Monate habe ich nicht auf dem Trainingsplatz gestanden. Es geht. Es ist ein bisschen wie Fahrradfahren“, sagte Klopp.
Das Feuer, das er mit seiner positiven Art ausstrahlt, hat im Quartier in Herzogenaurach alle im DFB-Team erfasst. Gleich beim ersten Teamtraining wurde klar: Da steckt Energie drin. Inhalte der Vorbereitung wollte Klopp nicht verraten. „Dass wir einen guten Fußball spielen wollen, ist klar. Ein bisschen überraschend wollen wir auch noch sein“, sagte er. Der Klassiker wird gleich eine echte Standortbestimmung sein. „In Amsterdam habe ich nicht von vielen Freundschaftsspielen gehört. Also, da geht es direkt zur Sache“, war Klopp überzeugt.
Kühlerer Empfang für Xavi
Die Niederlande gehen mit ähnlichen Voraussetzungen ins Spiel. Denn so wie Deutschland schied auch das Oranje-Team bei der WM in der ersten K.o.-Runde aus, als Bondscoach folgte Xavi auf Ronald Koeman. „Es wird eine große Herausforderung für mich persönlich, eine große Herausforderung für die Mannschaft“, sagte der Spanier. „Wir müssen unser Top-Level zeigen, weil wir gegen eine Top-Mannschaft spielen. Es ist ein sehr schöner Start“, erklärte Xavi.
Ein Erfolgserlebnis kann Xavi dringend gebrauchen. Im Gegensatz zu Klopp wurde er nicht unbedingt herzlich empfangen. Ein ausländischer Coach für die Elftal – das gefiel den stolzen Niederländern nicht wirklich. Doch weil zunächst Wunschkandidat Arne Slot und dann auch Peter Bosz absagten, zauberte Sportdirektor Nigel de Jong die Barcelona-Ikone Xavi aus dem Hut. Klopp kann die Entscheidung gut nachvollziehen. Xavi und Oranje, das könnte gut passen. „Barcelona und Holland, gar nicht so weit auseinander von der Spielidee, sagen wir mal so“, meinte Klopp. Der FC Barcelona genießt seit den Zeiten des legendären Johan Cruyff in den Niederlanden einen exzellenten Ruf.
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