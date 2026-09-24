Die KI-Agenten von OpenAI nehmen auch eine deutschsprachige Webseite ins Visier. Sie kapern im Mai 2026 eine Plattform für Software-Entwickler aus Graz und nutzen diese als internes Diskussionsforum. Dort tauschen sich die Programme darüber aus, wie sie Vorgaben umgehen und Spuren verwischen können. Als menschliche Administratoren damit beginnen, Einträge zu löschen, erstellen die KI-Agenten Sicherheitskopien auf anderen Seiten. OpenAI verschweigt diese Aktionen nach Reuters-Recherchen zunächst. Das Unternehmen begründet dies später damit, dass es sich nicht um einen Cybersicherheitsvorfall gehandelt habe.