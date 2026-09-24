Spritpreisbremse: „Richtiger Schritt, aber…“

„Löst unsere Probleme nur bedingt“

Wieder andere Bedenken zur Spritpreisbremse hat Gunter Mayrhofer – er vertritt als Obmann der Taxiunternehmen in Oberösterreich eine Branche, die naturgemäß stark von den Preisen an den Zapfsäulen abhängig ist. Denn die Maßnahme „löst unsere Probleme nur bedingt“, sagt der Sprecher der „Taxler“. „Der Diesel ist heuer um 60 Cent teurer geworden, die Spritpreisbremse sind jetzt zwölf Cent. Das ist wirklich eine Unterstützung der Regierung, aber was wir bräuchten, ist eine Anpassung unserer Verträge.“ Denn sowohl Taxitarife als auch Beförderungsverträge wie etwa jene für Schülertransporte gelten meist für ein Jahr oder länger. Preissprünge beim Treibstoff sind darin aber nicht abgebildet. Wird der Sprit teurer, bleiben die Tarife dennoch gleich hoch. Die Folge laut Mayrhofer: „Derzeit ist es so, dass wir als Taxiunternehmen dazulegen. Das kann ja nicht die Lösung sein.“