Quantenrechner: Europa steht vor Technologiesprung

Diese bilden die kleinste Recheneinheit eines Quantencomputers. Anders als Bits in herkömmlichen Rechnern nehmen Qubits nicht nur die Zustände Null oder Eins an, sondern theoretisch unendlich viele Zwischenzustände. Dadurch können mehrere Rechenschritte gleichzeitig abgearbeitet werden. Außerdem benötigen die Anlagen deutlich weniger Strom als ein herkömmlicher Server. Je nach technischem Ansatz liefert bereits eine Haushaltssteckdose ausreichend Energie. Quantencomputer sind jedoch nicht für alle Aufgaben gleich gut geeignet. Ihre Stärken spielen sie unter anderem bei der Ver- und Entschlüsselung von Daten, der Berechnung optimaler Routen für Speditionen oder bestimmten KI-Anwendungen aus. Daher werden Quantencomputer und traditionelle Hochleistungsrechner sich künftig wohl den Platz in Rechenzentren teilen.