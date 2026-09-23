Minister: „Van der Bellen sollte sich schämen“

Die Infografik zeigt die Entwicklung der Gebietsaufteilung zwischen Israel und Palästina von 1947 bis heute. 1947 waren die Gebiete nach dem UN-Teilungsplan aufgeteilt, Jerusalem hatte einen Sonderstatus. Nach der Gründung Israels wurden die Grenzen nach dem Unabhängigkeitskrieg 1949 festgelegt. 1967 besetzte Israel im Sechs-Tage-Krieg weitere Gebiete, darunter Westjordanland, Gaza, Golan und Sinai. Aktuell existieren palästinensische Gebiete im Westjordanland und Gaza. Quelle: APA.