Aus für die Minus-25-Prozent-Pickerl bei Billa

Billa senkt ja ab Donnerstag die Preise von bis zu 3000 Artikeln auf das Niveau vergleichbarer Produkte bei Hofer und Lidl. Bei Billa Plus sind es bis zu 3000 Artikel, bei den kleineren regulären Billa-Geschäften bis zu 2000 Artikel, je nach Ladengröße. Auf genau diese Artikel können die Minus-25-Prozent-Markerl künftig nicht mehr angewendet werden. Und das betrifft bei Weitem nicht nur die Billigmarke Clever, sondern auch viele Artikel der eigenen Bio-Marke Ja! Natürlich – etwa die Ja! Natürlich Bio-Bananen oder die Ja! Natürlich Vollmilch.