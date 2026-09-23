12 Cent pro Liter: Spritpreisbremse fixiert

Mehr Entlastung denn je

Diesmal will man die Bremse aber noch stärker anziehen. 12,2 Cent, statt wie zu Beginn zehn Cent und zuletzt 1,9 Cent soll die Entlastung pro Liter betragen. Die Entlastung setzt sich aus der Reduktion der Mineralölsteuer um 6,7 Cent sowie einer Reduktion der Marge für die Ölkonzerne um 3,5 Cent pro Liter zusammen. Weil dadurch auch die zu zahlende Mehrwertsteuer entsprechend zurückgeht, ergibt sich eine Gesamtentlastung von über zwölf Cent pro Liter.