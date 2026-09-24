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„Rhythmus beibehalten“

Kuriose Vorbereitung! Rätselraten um Skisprung-Ass

Ski Nordisch
24.09.2026 16:42
Die Saisonvorbereitung von Domen Prevc sorgt für Rätselraten.
Die Saisonvorbereitung von Domen Prevc sorgt für Rätselraten.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit seiner diesjährigen Vorbereitung auf die neue Skisprungsaison sorgt Domen Prevc für Rätselraten. Denn der Slowene tritt am kommenden Wochenende erneut in der „zweiten Liga“ seiner Sportart an ... 

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Nach der erfolgreichen zurückliegenden Saison hat Prevc zunächst auf alle internationalen Bewerbe im Sommer verzichtet. Dann verkündete der 27-Jährige plötzlich im Sommer-Continentalcup anzutreten. Dabei handelt es sich sozusagen um die „zweite Liga“ des Skispringens. 

Der große Dominator bestritt schließlich vergangenes Wochenende in Stams an und erlebte dort Licht und Schatten. Prevc sorgte einerseits für einen neuen Schanzenrekord und andererseits verpatzte er einen Sprung komplett, sodass er in der Gesamtwertung des Sommer-Continentalcups nach zwei Bewerben derzeit „nur“ auf dem sechsten Rang liegt.

„Kann es kaum erwarten“
Und am kommenden Wochenende wird der Slowene erneut im Continentalcup an den Start gehen. „Wir haben uns entschieden, nach Hinterzarten zu den Wettkämpfen zu fahren, um diesen Rhythmus beizubehalten“, erklärte er gegenüber dem slowenischen Medium „Ekipa“.

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Bei einigen Konkurrenten und Experten sorgt die Art der Vorbereitung und das Antreten beim Sommer-Continentalcup für Rätselraten. Der Slowene selbst sieht darin aber offenbar die ideale Gelegenheit an Material und Technik zu arbeiten. 

„Ich kann es kaum erwarten, die noch nicht funktionierenden Elemente zu verbessern und die gewünschte Qualität zu erreichen. Es gibt noch viele Fehler, und es gibt noch viel zu verbessern“, zeigt sich Prevc motiviert und lässt dabei knapp zwei Monate vor der neuen Weltcupsaison die Konkurrenz sicherlich auch mit Sorgenfalten zurück. 

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