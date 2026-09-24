Kuriose Vorbereitung! Rätselraten um Skisprung-Ass

„Ich kann es kaum erwarten, die noch nicht funktionierenden Elemente zu verbessern und die gewünschte Qualität zu erreichen. Es gibt noch viele Fehler, und es gibt noch viel zu verbessern“, zeigt sich Prevc motiviert und lässt dabei knapp zwei Monate vor der neuen Weltcupsaison die Konkurrenz sicherlich auch mit Sorgenfalten zurück.