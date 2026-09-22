Ekel-Details im Fall „Gunkl“ werfen Fragen auf

In der Juristenszene wird über Entscheidungen der Justiz in der Missbrauchs-Causa „Gunkl“ diskutiert. Etwa darüber, warum keine U-Haft verhängt oder kein psychiatrisches Gutachten beauftragt wurde. Die „Krone“ begab sich auf Antwortsuche zu Fragen, die den gefallenen Kabarett-Star sowie die Mutter und Großmutter des heute fünfjährigen Missbrauchsopfers betreffen.