Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten

Und jetzt sitzt er in einer Zelle in der Justizanstalt Graz-Jakomini ein – und er weint und weint und weint: „Ich bin doch kein Mörder.“ Die Ermittler sehen das anders: Aufgrund zahlreicher Indizien gehen sie davon aus, dass der 30-jährige Cobra-Beamte am späten Abend des 9. Jänner seine Geliebte – Johanna G. (34), eine Fitnesstrainerin – vorsätzlich erdrosselt hat.