Das geheime Doppel-Leben des Cobra-Beamten

Er war Cobra-Beamter und ein Superstar im Kampfsport. Er hatte eine fixe Partnerin. Ende 2025 lernte er eine Fitnesstrainerin kennen. Bald wurde sie von ihm schwanger. War das ihr Todesurteil? Die wirre Beichte des verhafteten Steirers.
Und jetzt sitzt er in einer Zelle in der Justizanstalt Graz-Jakomini ein – und er weint und weint und weint: „Ich bin doch kein Mörder.“ Die Ermittler sehen das anders: Aufgrund zahlreicher Indizien gehen sie davon aus, dass der 30-jährige Cobra-Beamte am späten Abend des 9. Jänner seine Geliebte – Johanna G. (34), eine Fitnesstrainerin – vorsätzlich erdrosselt hat.
