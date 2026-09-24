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Ein Jahr vor OÖ-Wahl

Wie die FPÖ: Jetzt greift die SPÖ im Bierzelt an

Oberösterreich
24.09.2026 10:00
Im Bierzelt lassen sich Kickl, Haimbuchner und Co. gerne feiern. Jetzt will SPÖ-Chef Martin ...
Im Bierzelt lassen sich Kickl, Haimbuchner und Co. gerne feiern. Jetzt will SPÖ-Chef Martin Winkler dagegenhalten.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)
Porträt von Robert Loy
Von Robert Loy

Das Bierzelt am Linzer Urfahranermarkt ist traditionell das Revier von Kickl, Haimbuchner und Co. Am Samstag will dort SPÖ-Chef Martin Winkler aufzeigen – mit knackigen Ansagen, Blasmusik und Gratis-Bratwürstln. Politologe Peter Filzmaier erklärt, warum es Politiker überhaupt ins Bierzelt zieht.

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Warum gehen FPÖ-Obmann Herbert Kickl, OÖ-Parteichef Manfred Haimbuchner und am kommenden Samstag auch SPÖ-Landeschef Martin Winkler ins Bierzelt? Politik-Erklärer Peter Filzmaier hat darauf eine klare Antwort: „Es geht um die Inszenierung von Volksnähe.“ Und zwar nicht nur vor den Besuchern im Zelt, sondern auch für die Bilder, die Politiker und Parteien anschließend über ihre sozialen Medien verbreiten.

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