Wie die FPÖ: Jetzt greift die SPÖ im Bierzelt an

Das Bierzelt am Linzer Urfahranermarkt ist traditionell das Revier von Kickl, Haimbuchner und Co. Am Samstag will dort SPÖ-Chef Martin Winkler aufzeigen – mit knackigen Ansagen, Blasmusik und Gratis-Bratwürstln. Politologe Peter Filzmaier erklärt, warum es Politiker überhaupt ins Bierzelt zieht.
Warum gehen FPÖ-Obmann Herbert Kickl, OÖ-Parteichef Manfred Haimbuchner und am kommenden Samstag auch SPÖ-Landeschef Martin Winkler ins Bierzelt? Politik-Erklärer Peter Filzmaier hat darauf eine klare Antwort: „Es geht um die Inszenierung von Volksnähe.“ Und zwar nicht nur vor den Besuchern im Zelt, sondern auch für die Bilder, die Politiker und Parteien anschließend über ihre sozialen Medien verbreiten.
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