Wie die FPÖ: Jetzt greift die SPÖ im Bierzelt an

Warum gehen FPÖ-Obmann Herbert Kickl, OÖ-Parteichef Manfred Haimbuchner und am kommenden Samstag auch SPÖ-Landeschef Martin Winkler ins Bierzelt? Politik-Erklärer Peter Filzmaier hat darauf eine klare Antwort: „Es geht um die Inszenierung von Volksnähe.“ Und zwar nicht nur vor den Besuchern im Zelt, sondern auch für die Bilder, die Politiker und Parteien anschließend über ihre sozialen Medien verbreiten.