Diese Fußball-Stars hängen noch in Warteschleife!

Der Offensivspieler war 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt, hatte jedoch Schwierigkeiten, sich einen Stammplatz zu erkämpfen, ehe es zum Zerwürfnis mit Trainer Erik ten Hag kam. Die Folge waren Leihgeschäfte zurück zu Dortmund sowie zu Chelsea und Aston Villa, ohne folgende fixe Verpflichtung. Sein Fünfjahresvertrag bei ManUnited ist im Sommer ausgelaufen. Seine Verpflichtung könnte ein gutes Omen sein, stand der 26-Jährige doch in den vergangenen drei Saisonen mit drei verschiedenen Klubs in unterschiedlichen Bewerben im Europacup-Finale.