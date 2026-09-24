Diese Fußball-Stars hängen noch in Warteschleife!

David Alaba mag nun nicht mehr zu ihnen gehören, denn er hat mit Udinese Calcio einen neuen Verein gefunden – andere Fußball-Stars, deren Verträge im Sommer ausgelaufen sind, hängen aber noch in der Warteschleife, müssen weiterhin darauf warten, sich einem neuen Klub anschließen zu dürfen! Immerhin: Trotz längst geschlossener Transferfenster können diese Spieler jederzeit wechseln …
Zu diesen Kickern zählt mit Dani Carvajal auch ein ehemaliger Abwehrkollege von Alaba, dessen Vertrag bei den „Königlichen“ aufgrund seiner Verletzungsprobleme im Sommer genauso nicht verlängert worden war. Medienberichten zufolge wird der 52-fache spanische Teamspieler, der bei der WM nur Zuschauer war, mit einem Wechsel in die englische Premier League in Verbindung gebracht. In dieser Liga wohl vorerst nicht mehr zu sehen sein dürfte Jadon Sancho.
Der Offensivspieler war 2021 für 85 Millionen Euro zu Manchester United gewechselt, hatte jedoch Schwierigkeiten, sich einen Stammplatz zu erkämpfen, ehe es zum Zerwürfnis mit Trainer Erik ten Hag kam. Die Folge waren Leihgeschäfte zurück zu Dortmund sowie zu Chelsea und Aston Villa, ohne folgende fixe Verpflichtung. Sein Fünfjahresvertrag bei ManUnited ist im Sommer ausgelaufen. Seine Verpflichtung könnte ein gutes Omen sein, stand der 26-Jährige doch in den vergangenen drei Saisonen mit drei verschiedenen Klubs in unterschiedlichen Bewerben im Europacup-Finale.
Benzema auch zu haben
Mit Karim Benzema steht auch ein ehemaliger Gewinner des „Ballon d‘Or“ als mögliches „Kader-Upgrade“ bereit. Der 38-jährige Ex-Frankreich-Teamstürmer hatte seinen Kontrakt beim saudischen Verein Al-Hilal Ende August im gegenseitigen Einvernehmen aufgelöst. Sein Landsmann Paul Pogba ist nach der Auflösung seines Vertrags bei der AS Monaco Mitte August ebenfalls ohne Verein. Die Monegassen hatten den ehemaligen Mittelfeldspieler von Manchester United und Juventus Turin wegen Fitnessproblemen gekündigt.
Namhafte Akteure ohne aktuellen Arbeitgeber sind auch der algerische Flügelspieler Riyad Mahrez, der mit Leicester City und Manchester City englischer Meister war, der argentinische Ex-Inter-Mailand- sowie PSG-Angreifer Mauro Icardi oder die italienischen Abwehrspieler Francesco Acerbi und Matteo Darmian.
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