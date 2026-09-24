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Florence Pughs Kleid ist vieles, nur nicht brav!

Society International
24.09.2026 15:27
Eigenwillig, aber nicht brav! Florence Pugh verwandelte in London eine Jacke von Dior frech in ...
Eigenwillig, aber nicht brav! Florence Pugh verwandelte in London eine Jacke von Dior frech in ein Blazerkleid.(Bild: Krone-Collage/Cr. Courtesy of Josh Shinner/Netflix © 2026)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Florence Pugh hat in London für einen echten Hingucker gesorgt! Beim Fototermin zu „East of Eden“ erschien die 30-Jährige in einem Hemd und einer gemusterten Jacke von Dior, die sie einfach als sehr kurzes, asymmetrisches Kleid trug. Mit rosa Pumps, schwarzer Schleife im Haar und Bulgari-Schmuck wurde der Auftritt zum modischen Volltreffer.

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Florence Pugh weiß ganz genau, wie man bei einem Fototermin alle Blicke auf sich zieht. In London legte die Schauspielerin am Donnerstag zur Vorstellung ihrer neuen Netflix-Serie „East of Eden“ einen ziemlich ungewöhnlichen Mode-Auftritt hin.

Ihr Outfit: ein eigenwilliges Dior-Blazerkleid über einem hochgeschlossenen weißen Hemd. Dazu kombinierte Pugh zarte rosafarbene Pumps, auffälligen Schmuck von Bulgari und eine schwarze Schleife im Haar.

Florence Pugh trug eine gemusterte Jacke mit hellen, flauschig abgesetzten Rändern von Dior als ...
Florence Pugh trug eine gemusterte Jacke mit hellen, flauschig abgesetzten Rändern von Dior als Kleid.(Bild: Cr. Courtesy of Josh Shinner/Netflix © 2026)

Das Ergebnis? Elegant, verspielt und ein bisschen verrückt. Vor allem aber zeigte das kurze Kleid ordentlich Bein.

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Der ungewöhnliche Look passte bestens zu dem Projekt, für das Pugh derzeit im Rampenlicht steht. In „East of Eden“ übernimmt sie die Hauptrolle der Cathy Ames, einer ebenso faszinierenden wie bösartig, manipulativen Figur.

Christopher Abbott, Florence Pugh, Mike Faist
Christopher Abbott, Florence Pugh, Mike Faist(Bild: Cr. Courtesy of Josh Shinner/Netflix © 2026)

Die Serie basiert auf John Steinbecks berühmtem Roman „Jenseits von Eden“ aus dem Jahr 1952. Pughs Cathy heiratet nach dem Mord an ihren Eltern den naiven Adam Trask, der von Christopher Abbott gespielt wird, und schläft noch in der Hochzeitsnacht mit seinem Bruder Charles (Mike Faist).

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