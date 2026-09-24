Florence Pughs Kleid ist vieles, nur nicht brav!

Florence Pugh hat in London für einen echten Hingucker gesorgt! Beim Fototermin zu „East of Eden“ erschien die 30-Jährige in einem Hemd und einer gemusterten Jacke von Dior, die sie einfach als sehr kurzes, asymmetrisches Kleid trug. Mit rosa Pumps, schwarzer Schleife im Haar und Bulgari-Schmuck wurde der Auftritt zum modischen Volltreffer.