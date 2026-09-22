ÖBB-Fahrgäste stundenlang auf Bahnhof gestrandet

Eine Zugfahrt, die sonst nur 60 Minuten dauert, wurde am vergangenen Samstag zur Odyssee. Ein Betroffener schildert der „Krone“: „Wir wollten mit dem RX8 von Wien nach Bratislava fahren.“ Um 13.15 Uhr fuhr der Zug am Hauptbahnhof Wien ab, kurze Zeit später blieb er in Leopoldsdorf (NÖ) schon wieder stehen. Nach einem Schaden an einer Oberleitung war die Strecke nicht mehr befahrbar, bestätigt auch ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif.