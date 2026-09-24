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GAK-Mann Hermesh weiß:

„Immer mehr Israelis wagen Schritt nach Europa“

Fußball International
24.09.2026 12:30
Liam Hermesh (re.) wechselte im Sommer zum GAK.
Liam Hermesh (re.) wechselte im Sommer zum GAK.(Bild: GEPA)
Porträt von Michael Gratzer
Von Michael Gratzer

Wenn am Donnerstag das österreichische Nationalteam in Linz jenes von Israel empfängt, blickt Liam Hermesh gespannt auf das Geschehen. Einige sehr gute Freunde werden am Feld stehen. Der Kicker des GAK wechselte im Sommer nach Graz, spielte selbst im Nachwuchs von Israel. Generell sieht er mehr und mehr Landsmänner in Europa ihr Geld verdienen.

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Wir haben in Israel eine Menge guter Spieler. Und immer mehr und mehr wagen auch den Schritt ins Ausland, wechseln zu Klubs in Europa“, weiß Liam Hermesh. „Für ihre Entwicklung ist das natürlich sehr gut. In Europa haben sie auch bessere Gegenspieler.“

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