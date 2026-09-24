OpenAI liefert KI für die Cyberabwehr an Ukraine

Künstliche Intelligenz des ChatGPT-Entwicklers OpenAI soll der ukrainischen Regierung helfen, Cyberattacken aus Russland abzuwehren. Das Ministerium für digitale Transformation wurde in das „Daybreak“-Programm von OpenAI aufgenommen, in dem mit Hilfe von KI-Software Sicherheitslücken gefunden und geschlossen werden sollen. Dabei gehe es um den Schutz der zivilen Infrastruktur, teilte die US-Firma mit.