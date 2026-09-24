Forscher finden im Mostviertel zweites Carnuntum

Visualisiert und rekonstruiert

Mehr als zehn Jahre lang haben Forscher – beteiligt waren das Forum Donaulimes, die Universität Innsbruck, die Landesarchäologen von Niederösterreich und Oberösterreich sowie Experten von GeoSphere Austria und Research Archaeology – das Areal mit modernsten Geräten unter die Lupe genommen. Jetzt präsentierten sie erstmals ihre sensationellen Entdeckungen, die digital visualisiert und rekonstruiert wurden: „Für eine Siedlung, die im Umfeld einer Garnison von rund 500 Soldaten entstand, ist eine derart große und planvoll angelegte Stadt im gesamten Römischen-Reich bisher ohne Vergleich.“