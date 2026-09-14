So bekämpfen Sie Ihre Rückenschmerzen

Die Wirbelsäule ist unsere zentrale Achse, sie ermöglicht einen aufrechten Gang und komplexe Bewegungen. Was hinter Beschwerden steckt und warum nicht immer eine Operation notwendig ist, lesen Sie hier.
Es passiert rasch und mit Wucht: Beim Aufstehen durchfährt ein stechender Schmerz den Rücken, so intensiv, dass einem die Tränen in die Augen steigen. „Bei einem Bandscheibenvorfall kann der Faserring, der das Innere der Bandscheibe umschließt, im Bruchteil einer Sekunde einreißen. Meist kündigt sich das nicht an. Der Schmerz kann plötzlich und heftig in den Rücken schießen“, erklärt Dr. Nadja Jiresch, Orthopädin aus Wien. „Drückt die Bandscheibe auf eine Nervenwurzel, kann der Schmerz bis ins Bein oder in den Fuß ziehen. Bei starkem Druck können auch Taubheitsgefühle oder eine einseitige Beinschwäche auftreten.“
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.