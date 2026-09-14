So bekämpfen Sie Ihre Rückenschmerzen

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Bewegung & Körperkraft
14.09.2026 05:00
Die Wirbelsäule stabilisiert den Körper und hält uns aufrecht.
Die Wirbelsäule stabilisiert den Körper und hält uns aufrecht.(Bild: Getty Images/SEBASTIAN KAULITZKI/SCIENCE PHOT)
Porträt von Sonja Jakubowics
Von Sonja Jakubowics

Die Wirbelsäule ist unsere zentrale Achse, sie ermöglicht einen aufrechten Gang und komplexe Bewegungen. Was hinter Beschwerden steckt und warum nicht immer eine Operation notwendig ist, lesen Sie hier.

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Es passiert rasch und mit Wucht: Beim Aufstehen durchfährt ein stechender Schmerz den Rücken, so intensiv, dass einem die Tränen in die Augen steigen. „Bei einem Bandscheibenvorfall kann der Faserring, der das Innere der Bandscheibe umschließt, im Bruchteil einer Sekunde einreißen. Meist kündigt sich das nicht an. Der Schmerz kann plötzlich und heftig in den Rücken schießen“, erklärt Dr. Nadja Jiresch, Orthopädin aus Wien. „Drückt die Bandscheibe auf eine Nervenwurzel, kann der Schmerz bis ins Bein oder in den Fuß ziehen. Bei starkem Druck können auch Taubheitsgefühle oder eine einseitige Beinschwäche auftreten.“

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