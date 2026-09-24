O’zapft is! Kaiser Wiesn in Wien endlich eröffnet

Eigentlich hätten Bürgermeister Michael Ludwig und Verteidigungsministerin Claudia Tanner den Bieranstich übernehmen sollen. Beide waren jedoch kurzfristig verhindert. Der guten Stimmung tat das keinen Abbruch – schließlich wartete gleich zum Auftakt jede Menge Musik. Im Gösser Zelt spielten unter anderem die Edlseer auf, am Abend übernehmen die Lauser. Im Wiesbauer Zelt sorgen die Jungen Zillertaler und später die Dirndl Rocker für Stimmung, während im Nordic Spirit Kaiser Zelt BEngelS reloaded auf der Bühne stehen.