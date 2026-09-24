Radprofi Großschartner bleibt bei Topteam UAE

Der Oberösterreicher Felix Großschartner hat beim Team UAE Emirates einen neuen Vertrag bis Ende 2028 unterschrieben. Das gab der Toprennstall am Donnerstag bekannt. Der 32-Jährige fährt seit 2023 für die bei vielen Rennen tonangebende Mannschaft um Topstar Tadej Pogacar, den er bereits bei zahlreichen Erfolgen als Helfer unterstützt hat. Heuer begleitete der starke Berg- und Zeitfahrer den Slowenen unter anderem auf dessen Weg zum fünften Tour-de-France-Sieg.