Radprofi Großschartner bleibt bei Topteam UAE

Der Oberösterreicher Felix Großschartner hat beim Team UAE Emirates einen neuen Vertrag bis Ende 2028 unterschrieben. Das gab der Toprennstall am Donnerstag bekannt. Der 32-Jährige fährt seit 2023 für die bei vielen Rennen tonangebende Mannschaft um Topstar Tadej Pogacar, den er bereits bei zahlreichen Erfolgen als Helfer unterstützt hat. Heuer begleitete der starke Berg- und Zeitfahrer den Slowenen unter anderem auf dessen Weg zum fünften Tour-de-France-Sieg.
Der derzeit verletzte Pogacar hatte unlängst seinen Vertrag bei UAE bis 2032 verlängert, mit Isaac del Toro ist ein weiterer Star bis 2031 an den Rennstall aus den Vereinigten Arabischen Emiraten gebunden.
Am Sonntag treten Großschartner und der Mexikaner Del Toro für ihre Länder bei der WM in Kanada im Straßenrennen an, Titelverteidiger Pogacar fehlt aufgrund der Verletzungen eines Sturzes bei der Spanien-Rundfahrt.
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