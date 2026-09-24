99ers zittern um Goalie – kommt jetzt Top-Mann?

Mit einer moralischen Glanzleistung holten sich die Grazer Eishockey-Cracks gegen Bozen einen 4:3-Erfolg in der Verlängerung. Obwohl die 99ers in der 57. Minute noch 1:3 zurücklagen und sich Stammgoalie Max Lagace schon im ersten Drittel verletzte. Der Meister soll jetzt im großen Teich fischen, was einen möglichen Ersatzmann angeht.
Ein Kaltstart! So einen legten die Grazer Eishockey-Cracks am Mittwoch im ersten Saison-Heimspiel gegen Bozen hin. Den in Minute 57 lag die Truppe von Dan Lacroix mit 1:3 in Rückstand. Ehe sie sich dank Treffern von Paul Huber und Nick Swaney in die Verlängerung kämpfte – in dieser verwertete Kapitän Marcus Vela dann einen Penalty zum 4:3-Erfolg.
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