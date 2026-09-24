99ers zittern um Goalie – kommt jetzt Top-Mann?

Ein Kaltstart! So einen legten die Grazer Eishockey-Cracks am Mittwoch im ersten Saison-Heimspiel gegen Bozen hin. Den in Minute 57 lag die Truppe von Dan Lacroix mit 1:3 in Rückstand. Ehe sie sich dank Treffern von Paul Huber und Nick Swaney in die Verlängerung kämpfte – in dieser verwertete Kapitän Marcus Vela dann einen Penalty zum 4:3-Erfolg.