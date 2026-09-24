SprintChampion? „Das Finale ist erst der Anfang!“

Sprungbrett für Karriere

Denn Abfalter und seine Kollegen wollen durch die Sprint-Veranstaltungen einerseits die Begeisterung für Bewegung wecken, andererseits jungen Talenten Starhilfe geben. „Es hilft nicht, wenn die Leute immer jammern, dass Kinder zu viel am Handy oder am PC sind. Man muss ihnen Angebote machen, sich zu bewegen. Und das machen wir hier. Aber es darf mit dem Finale in Innsbruck nicht enden. Man muss die Talente auch weiter fördern und fordern. Dann haben wir auch starken Nachwuchs in der heimischen Leichtathletik-Szene“, so der Tiroler.