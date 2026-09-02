So werbewirksam ist die Angst vor KI-Apokalypse

Es ist bemerkenswert, dass die lautesten Warnungen vor KI von Tech-Bossen kommen, die Milliarden in ihre Entwicklung investieren: Sie wird als nächster großer Innovationsmotor nach der Industrialisierung und Elektrifizierung angepriesen, soll uns lästige Arbeit abnehmen – und am Ende soll uns die „Allgemeine Künstliche Intelligenz“ (AGI) in eine goldene Zukunft führen. Oder in die KI-Apokalypse. Krone+ analysiert, wieso die geschürten Hoffnungen und Untergangsängste vor allem für die KI-Konzerne selbst nützlich sind.